Het gaat om lichaamstaal, niet om wat je zegt

Op de werkvloer is je brein het drukste baasje. Opstaan en naar de koffieautomaat lopen, even wat gezonde stresshormonen aanmaken voor de salesmeeting en ondertussen gewoon blijven ademhalen. Al dat breinwerk doen we onbewust. Lichaamstaal werkt net zo. Daar moeten we ons meer bewust van zijn. Want luisteren naar andermans lichaam, dat doen we voortdurend, zo laat hersenonderzoek zien. Lang is gedacht dat hierbij vooral het gezicht telt. Nu weten we dat je lichaam meer doet dan souffleren. Het praat volledig mee.

Die complete lichaamstaal van mimiek, houding en gezichtsuitdrukking belandt via een speciale route zelfs eerder in ons brein dan woorden. Onze bovenkamer verwerkt deze signalen razendsnel en vergelijkt ze vervolgens met de woorden die daarna zijn binnengekomen. In gesprek checken we dus elkaars tekst én lichaamstaal. Deze kennis kunnen we bewust inzetten. Een klassieker is oogcontact. Zonder aankijken geen aandacht. Maar er zijn beperkingen. Wil je iemand met een andere opvatting overtuigen, dan kun je 'm aankijken tot je een ons weegt; het helpt niets. Kijkt je gesprekspartner jou daarentegen een tijdje niet aan, dan is dat niet meteen een teken van verslappende aandacht. De kans is groot dat hij juist geconcentreerd nadenkt.

Signalen

Er zijn meer tips. Wie tijdens zijn presentatie losjes met de handen op het spreekgestoelte steunt, komt sterker over dan degene die de handen langs het lichaam houdt. Beweeg je over het podium, dan straal je meer gezag uit. Het publiek ziet in deze gevallen meer van de spreker. Dat maakt 'm belangrijker. Maar pas ook op. Heb je van alles aan je hoofd, dan zien ze dat in de vergadering ook allemaal aan je hoofd hangen. Het verbrokkelt je gezag om te overtuigen. Zit je defensief in een gesprek, dan vormen je gesloten armen het signaal. Houd je in de bespreking je hoofd lager dan het hoofd van de baas? Dan zend je een signaal uit, net zo helder als een groepsappje met de tekst 'ik ben echt niet belangrijk'. En de vrouw die het hoofd begripvol luisterend opzij houdt, buigt het hoofd voor haar gesprekspartner. Haar signaal: hij is mijn meerdere.

Allemaal onbewust taalgebruik. Gelukkig is er wat aan te doen. Steeds even stilstaan bij hoe jij je voelt en wat je wilt uitstralen is de eerste stap. Voor je lijf straks weer zijn mond voorbij praat.