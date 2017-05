Het geheim van de rage

De meest bizarre rage uit mijn jeugd was een bakje fluorescerend snot met losse oogjes erin. De felgekleurde glibberige substantie was kneedbaar en als je de oogjes erin zette, kon je er een gek figuurtje van maken. Geen idee meer hoe het spul heette. Googelen op jaren 80 rages levert me niet het antwoord op, maar wel een heerlijke trip down memory lane. Langs knijpbeestjes, loloballen, trollen, ploppers - die halve rondjes die je niet op je oog mocht zetten - en o ja, klaparmbandjes.

Er woedt in kinderland weer een enorme hype, zo weten alle ouders met koters op de basisschool: de fidget spinner, een ronddraaiend tolletje dat een zoemend geluid maakt. In mijn tijdlijn verschijnen paniekerige moeders die vragen waar nog spinners te koop zijn #helpmijnkinderenwordengek. Of ze vloeken dat het gewraakte pakketje met spinners weer niet bij de post zit, terwijl de kids al urenlang bij de brievenbus posten. Dan maar weer een fietsritje langs een paar speelgoedwinkels. Bij een goede kinderrage gedragen de ouders zich net zo obsessief als hun kroost.

Quote Waarom willen alle jongens en meisjes, van Venray tot Amsterdam-Zuid, ineens hetzelfde stukje plastic?

Hoe ontstaat zo'n rage? vraag ik me af. Waarom willen alle jongens en meisjes, van Venray tot Amsterdam-Zuid, ineens hetzelfde stukje plastic? Social media zijn zeker niet de enige verklaring, want die waren er nog niet in de tijd van de loloballen en ploppers. Ik bel marketingdeskundige Paul Sikkema, die al jaren onderzoek doet naar trends onder kinderen. Volgens hem heeft het ermee te maken dat kinderen heel goed op elkaar letten. Dat kan ook gemakkelijk, want op school zitten ze de hele dag dicht op elkaar. Kinderrages ontstaan niet op Facebook maar gewoon op het schoolplein.

Maar waarom het ene speeltje enorm aanslaat en het andere niet, blijft ook voor de marketeer een mysterie. Al zijn er wel kenmerken die de kans op een voltreffer vergroten. ,,Er zit vaak een competitief element in speelgoed dat een rage wordt, het is niet duur en je kunt het sparen'', verklaart Sikkema. Wat dat betreft is de spinner wel atypisch; het spaarelement ontbreekt. ,,Hierdoor kan de rage ook weer heel snel voorbij zijn'', voorspelt de marketeer. Misschien goed om te weten voor moeders die nu wanhopig spinners bestellen in China.

Ik vind het wel mooi dat bedrijven uiteindelijk niet bepalen wat een rage wordt. Dat doen de kinderen zelf. En die willen de ene dag een bakje fluorescerend snot en de andere dag een tolletje dat op je neus kan draaien. Lekker puh.