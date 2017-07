Het lukt Twitter maar niet om meer gebruikers te krijgen

startup stunt 173 ex-werknemers SoundCloud krijgen 'zomaar' 10.000 dollar van WeTransfer

15:13 10.000 dollar als gift: dat is wat uploadwebsite WeTransfer de 173 ontslagen werknemers van muziekapplicatie SoundCloud aanbiedt. Als steuntje in de rug om zelf iets te beginnen 'voor de toekomst van de muziek' in plaats van 'zomaar een baan' te accepteren, zo schrijft WeTransfer-directeur Damian Bradfield. Zit er een addertje onder het gras, of is dit echt een aardig gebaar?