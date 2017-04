'Het wordt thuiswonende ouderen te moeilijk gemaakt'

In het land wordt steeds meer geëxperimenteerd met handige hulpmiddelen in huis, maar de vergoeding blijft een ingewikkeld proces, weet Saskia Timmermans van de Emmense zorginstelling Tangenborgh. ,,Elk artikel wordt op een andere manier vergoed, soms via de zorgverzekeraar en soms via de Wet maatschappelijke ondersteuning, die weer in elke gemeente anders is. Andere keren moet je het weer uit eigen zak betalen.''



Ouderenorganisatie KBO-PCOB ondervindt dagelijks hoe ouderen vastlopen in de bureaucratische molen voor bijvoorbeeld zorg of hulpmiddelen om langer thuis te wonen. ,,Het is een lappendeken en een hele opgave om de nodige hulp te krijgen'', zegt een woordvoerder. ,,Sommige gemeenten zijn soepel met huishoudelijke hulp, andere niet. De ene vergoedt bijvoorbeeld een traplift, de ander niet. Eigenlijk moet je goed uitzoeken in welke gemeente je als oudere het beste kunt wonen.''



De meeste ouderen worden gezond oud in hun huis. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Tot 2014 konden mensen met een lichte zorgvraag nog terecht in het verzorgingshuis. Die mogelijkheid is er niet meer. Thuiszorg, mantelzorg en allerlei slimme hulpmiddelen moeten deze mensen in staat stellen langer thuis te blijven wonen.