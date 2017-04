Historisch lage rente beweegt nog lang niet

De ECB houdt de depositorente negatief, omdat 'het geld moet (gaan) rollen' in de eurozone. De redenering is: hoe onaantrekkelijker het is om geld bij de centrale bank te stallen, des te eerder zullen de banken geneigd zijn hun geld 'in de economie te pompen'.



De lage rente is ook een middel in de strijd tegen de lage inflatie in de eurozone. In dat kader koopt de centrale bank maandelijks voor tientallen miljarden euro's aan schuldpapier op bij financiële instellingen. Aan dat programma werd gisteren evenmin iets veranderd, wat betekent dat in elk geval tot eind dit jaar voor 60 miljard euro per maand aan obligaties worden opgekocht. Tot voor kort was dat 80 miljard euro per maand.