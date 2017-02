Hoe Bart Smit na 50 jaar verdween uit Volendam

Volendam

Wie werkte er niet, kun je in dit dorp beter vragen. Bart Smit is zo vergroeid met Volendam dat er in elke familie wel iemand is die er een baantje heeft, zelfs bij de grote Nederlandse sterren die er wonen. De moeder van Jan Smit werkt er bijvoorbeeld nog steeds. En dat allemaal dankzij de in 1940 geboren Bart Smit, die nog altijd in Volendam woont.



De naamgever van de speelgoedketen schuwt zelf alle publiciteit, maar zijn echtgenote wil in de deuropening van hun eenvoudige rijtjeshuis best vertellen hoe haar man in 1967 begon met het verkopen van speelgoed. Toen nog in een klein hoekje van de winkel van zijn moeder die zich richtte op koppen en schotels. ,,Playmobil bestond nog niet. En al helemaal geen computerspelletjes. Het was vooral speelgoed van hout. Blokken. Spellen. Treinen. En poppen.''



Tijdens het venten weet Smit goed reclame te maken voor het speelgoed dat in de winkel ligt uitgestald en als hij op zijn 27ste de zaak van zijn moeder overneemt, stort hij zich volledig op deze nieuwe handel. De winkel krijgt zijn naam en aan de keukentafel tekent hij eigenhandig het zo herkenbare clowntje dat vijftig jaar later nog steeds zal worden gebruikt. De verkopen lopen zo goed dat hij een tweede vestiging opent in Purmerend. Andere plaatsen in Noord-Holland volgen snel en uiteindelijk verovert Bart Smit heel Nederland en zelfs België. Op het hoogtepunt telt het bedrijf 234 filialen.



Maar aan die glorieuze tijd komt binnenkort een eind. Vanaf 1 april bestaat Bart Smit niet meer. Het moederbedrijf Blokker, waar ook Intertoys onder valt, wil verder met één internationale naam en koos voor Intertoys. In Volendam is dat al zover. Twee weken geleden werd deze winkel omgebouwd. Een pijnlijk moment voor veel Volendammers, zoals Theo Schilder. Hij werkte veertig jaar lang in het magazijn. Inmiddels is hij met pensioen, maar over het verdwijnen van het merk Bart Smit kan hij nog altijd moeilijk praten. ,,Dat raakt me heel diep. Ik heb het net afgesloten, maar laat ik dit zeggen: ik zie liever de clown.''