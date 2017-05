Hoe milieuvriendelijk is deze nieuwe, elektrische scooter eigenlijk?

De elektrische scooter van het merk unu is vandaag gelanceerd in Nederland. Het vervoersmiddel van een Berlijnse start-up heeft een draagbare accu en kan daarmee overal worden opgeladen. Het wordt zo steeds makkelijk over te stappen op elektrisch rijden. Maar hoe positief is de opmars van de stekkervoertuigen eigenlijk precies voor het milieu?

Geen uitstoot en geen geluidsoverlast: de beloftes van elektrisch vervoer zijn groot. Volgens cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nam het aantal elektrische voertuigen toe van 122.563 eind 2015 naar bijna 155.000 nu. Er zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zo’n twaalf miljoen voertuigen op de weg, waarvan dus ongeveer 1,25 procent elektrisch wordt aangedreven.

Wat betekent de toename van elektrisch rijden voor het milieu? De elektriciteit moet worden opgewekt, waarmee indirect toch uitstoot kan worden veroorzaakt. Hoogleraar Philip de Goey van de TU Eindhoven vindt het gesprek over elektrisch vervoer te eenzijdig. ,,Het is belangrijk ook te praten over de manier waarop de stroom wordt opgewekt. Nu wordt vaak het halve verhaal verteld en daar heb ik wat moeite mee.”

Quote Nu wordt over elektrisch vervoer vaak het halve verhaal verteld en daar heb ik moeite mee Philip de Goey, hoogleraar TU Eindhoven

7 procent groene stroom

Elektriciteit wordt in Nederland maar voor een klein deel groen opgewekt. Het overgrote deel, 93 procent, komt uit milieubelastende productie, blijkt uit cijfers van Milieu Centraal. Hierbij komt veel CO 2 vrij. De Goey: ,,De vraag is wat de meeste uitstoot geeft, want doordat we zoveel fossiele brandstoffen gebruiken om stroom op te wekken, is een elektrisch vervoersmiddel nu niet veel schoner dan een diesel. Uit sommige studies blijkt dat een dieselauto of –scooter zelfs nog schoner is.”

Groene alternatieven

De meest voor de hand liggende optie is om in te zetten op milieuvriendelijke energieproductie, zegt De Goey. ,,We moeten veel meer doen met zonne-energie en andere groene alternatieven. Elektrisch vervoer is dan prima en erg geschikt voor korte afstanden.”