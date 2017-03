Hoe weet ik of mijn pensioenfonds goed belegt?

Hoe weet ik of mijn pensioenfonds risicovol belegt?

Pensioenfondsen leggen verantwoording af in hun jaarverslagen over het beleggingsbeleid. Daarin staat ook in hoeverre ze het risico op een dalende rente hebben afgedekt. Dalende rente is een groot risico voor elk pensioenfonds. Op informatiebijeenkomsten kunnen deelnemers hun fonds ook ter verantwoording roepen. Of bel ze op.