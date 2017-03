Hogere AOW-leeftijd diefstal: kost jaar van pensioen

De snelle verhoging van de AOW-datum treft niet alleen de ouderen. Iedere werknemer tussen de 32 en 62 jaar levert er een jaar pensioen op in. In 2011 werd wettelijk bepaald dat de AOW-leeftijd in 2025 naar 67 jaar zou gaan. Dat was redelijk onomstreden. Iedereen besefte dat langer doorwerken noodzakelijk werd door de gestegen levensverwachting en de voorbereidingstijd leek voldoende.



Maar de overheid haalde in 2013 en 2015 de verhoging verder naar voren, zodat de AOW-leeftijd al in 2021 op 67 jaar ligt. ,,In een tijdsbestek van vier jaar schuift de pensioenleeftijd van 67 vier jaar naar voren’’, zegt onderzoeker Harry van Dalen.



Het argument voor die versnelling was de noodzaak om de overheidsfinanciën in orde te krijgen. Voor de overheid snijdt het mes aan twee kanten. Mensen werken langer en betalen dus langer belasting en sociale premies. En de overheid hoeft minder AOW uit te keren.