Hogere omzet McDonald's door vroeg ontbijt en late snack

In Nederland zag de keten de omzet met 8,6 procent stijgen tot 732 miljoen euro. In de ochtenduren tot 11.00 uur steeg de omzet met 17,3 procent op jaarbasis. In de late avonduren was de omzetgroei met 19,5 procent evenwel nog groter. ,,Eerder opengaan en langer openblijven loont ", zei topman Manu Steijaert van McDonald's Nederland in een toelichting op de cijfers. De keten wil daarbij niet zeggen of daarmee ook de winstgevendheid is toegenomen.



Steijaert legt uit dat het concern enerzijds de vruchten plukt van de investeringen die zijn gedaan in het ontbijt. ,,Nederlanders ontbijten steeds vaker buitenshuis. Daar hebben wij slim gebruik van gemaakt." Sinds 1 augustus vorig jaar zijn alle McDrives van de keten om 07.00 uur 's ochtends al open.



De grootste omzetgroei boekte de keten evenwel in de late uren na middernacht. ,,In veel restaurants, met name in de Randstad zijn we op bepaalde dagen al 24 uur open. Hier is ook vraag naar. Dat betekent als bedrijf dat je daaraan moet aanpassen."