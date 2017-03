'Honderden bedrijven kwetsbaar door brexit'

De belangrijkste oorzaken dat de Nederlandse ondernemingen onder druk komen te staan zijn volgens Euler Hermes onder meer vraaguitval en investeringen die uitblijven. Ook omzetverlies door een nadelige wisselkoers speelt een rol. ,,Nederland moet zich voorbereiden op aanzienlijke schade. De kans is groot dat de nadelige gevolgen groter uitpakken dan nu voorzien'', aldus Euler Hermes. De organisatie denkt dat de effecten van brexit eind 2017 al 'in volle breedte zichtbaar zijn' voor Nederlandse ondernemingen. Eerder lieten Nederlandse ondernemers al weten te vrezen dat de brexit banen gaat kosten . De handel met de Britten is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland goed voor miljarden euro's en zeker 200.000 banen. Daarmee is voor Nederland het belang van een goede relatie met Groot-Brittannië groter dan voor veel andere Europese landen.

Brexit

Afgelopen woensdag werd de scheiding officieel in gang gezet. Tim Barrow, de Britse ambassadeur van de Europese Unie, overhandigde een afscheidsbrief aan Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad.



De Britse premier Theresa May schreef echter dat het Verenigd Koninkrijk een 'diep en speciaal partnerschap wil met de Europese Unie, dat in belang is van beide partijen'. ,,Wij willen dat de EU floreert'', aldus May tijdens de persverklaring. ,,Ons referendum was een stem om ons zelfbeschikkingsrecht terug te krijgen.''