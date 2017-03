Hoteloorlog door spaaractie Albert Heijn

De keten kwam met een tegenactie, waarbij ze een tweede nacht gratis aanbieden. Die actie is voor hen niet lucratiever dan meedoen aan de AH-actie, vertelt Hermans. ,,Het is een vooral statement tegen de macht van de AH. We vinden het niet kunnen dat de hotels naast de korting ook nog dit bedrag af moeten staan. Hotels zijn bang om iets te missen, en doen dus maar mee aan de actie. ''

Albert Heijn ontkent de aantijgingen van de hotelketen. ,,De 11 procent aanbetaling gaat, in tegenstelling tot wat Fletcher zegt, gewoon naar het hotel. Wij verdienen alleen aan de extra boodschappen die de klanten doen bij het sparen.'' Andere deelnemende hotelketens willen bij navraag niets kwijt over het bedrag dat zij af moeten staan aan Albert Heijn. De onderhandelingspositie van hotels is de laatste jaren zwakker geworden, vertelt Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management aan de Erasmus Universiteit. ,,Vroeger belden mensen nog direct naar een hotel om te boeken. Maar nu zit er meestal een schakel tussen, boekingssites als Trivago of Booking.com bijvoorbeeld. Die vragen veel geld aan hotels, maar ze hebben weinig keus.''

Er is volgens Volberda wel een manier voor hotels om zich hiertegen te weren. ,,Als hotels samenwerken in een keten, staan ze sterker. En ze moeten laten zien dat direct bij hen boeken goedkoper is dan via acties of een boekingssite.'' Dat heeft Fletcher goed gedaan, stelt Volberda. ,,Op de radio hebben ze spotjes waarin ze hun actie aankondigen én benoemen dat ze goedkoper zijn dan Albert Heijn.''