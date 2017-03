Hudson Bay zoekt 1800 collega's voor tien warenhuizen

Hudson's Bay wil het gat vullen dat het faillissement van V&D heeft achtergelaten in het winkellandschap. De keten heeft in de steden waar het neerstrijkt ook veelal gekozen voor panden waar voorheen de failliete branchegenoot in was gevestigd.



,,Met een geheel eigen karakter en beleving is het concept van Hudson's Bay specifiek toegespitst op de Nederlandse markt. De warenhuizen in Nederland krijgen hiermee het karakter van een start-up en bouwt aan hét warenhuis van de toekomst, met bekende en mooie merken in fashion, beauty & home", aldus de organisatie.



Hudson's Bay heeft wereldwijd circa vijfhonderd winkels, waaronder ook ketens als Saks Fifth Avenue en het Duitse Galeria Kaufhof. Het Canadese bedrijf wil uiteindelijk zo'n twintig filialen openen in ons land.