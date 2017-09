Hudson's Bay: ambitieus, luxe en stijlvol

Service

In de strijd met online wil Hudson's Bay opvallen door 'een stukje beleving', ofwel dienstverlening in het meer traditionele jargon. Nieuw daarbij: een per app te reserveren personal shopper, een 'denimdeskundige' die ter plekke jeans inkort of uitlegt, een horlogemaker, een nagelbar en dames- en herenkappers. De Canadezen schroefden de prijs van de barbier terug van 60 naar 40 euro toen ze hoorden dat de Hollandse man bijna bezweek onder het bedrag.



De term pashokjes kan moeiteloos worden geschrapt: de kleedkamers zijn enorm. Evenals De Bijenkorf zorgt Hudson's Bay op deze afdelingen voor loungehoeken met watertappunten en leesvoer voor mannen en vrouwen die murw gebeukt zijn door de passessies van hun partners.



Minpuntje in het gloednieuwe warenhuis: het winkelgedeelte bevat maar drie dames- en drie herentoiletten tegenover 30 plekken in De Bijenkorf. En waar je op De Dam je auto bijna binnen kunt parkeren, schermt Hudson's Bay met een fietsenstalling in de kelder. Milieuvriendelijker, dat dan wel.