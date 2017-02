Huishoudhulp kost overal evenveel

Het onderzoek is uitgevoerd door het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Onderzoeker Remco van Eijkel van het CPB ziet dat de overheveling niet ten koste hoeft te gaan van de kwaliteit van de hulp. ,,Er was angst voor slechtere zorg. Kwaliteit hebben we niet onderzocht, maar we weten wel dat een cliënt in een kleinere gemeente kan kiezen tussen acht bedrijven, in een grotere gemeente tot wel twintig. Van schoonmaakbedrijf tot thuiszorgorganisatie. Als je niet tevreden bent over het poetsen en stofzuigen, kies je een ander. Ze moeten meer hun best doen om de klanten te behouden. Dat prikkelt hen om het werk goed te doen.''



Opvallend is bovendien dat de gemiddelde prijzen die gemeenten betalen voor de huishoudelijke hulp licht dalen, zegt Van Eijkel. Ten slotte kunnen gemeenten regelen of ze alles zelf uitpluizen, wat veel tijd en mankracht kost, of kiezen voor basisregels zonder veel administratief werk. En omdat de prijzen weinig verschillen, kunnen ze goed naar kwaliteit kijken.