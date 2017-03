Huizenkopers kiezen voor zekerheid

De trend is onmiskenbaar blijkt uit onderzoek van De Hypotheekshop, een keten van hypotheekadviseurs. In november koos nog 4,7 procent van de mensen voor een rentevaste periode van 30 jaar bij het afsluiten van een hypotheek. Inmiddels is dat 8 procent geworden, bijna een verdubbeling in een paar maanden tijd. Tegelijk daalde het aandeel van nieuwe hypotheken met een rentevaste periode van 20 jaar van 55 naar 45 procent. Een begrijpelijke trend volgens Mark de Rijke, directeur van De Hypotheekshop. ,,Voor 30 jaar vast betaal je gemiddeld nog maar een half procent meer dan voor 20 jaar vast.'' En het prijsverschil loopt snel terug. ,,MUNT hypotheken heeft inmiddels de rente aangepast, waardoor het verschil tussen 20 en 30 jaar vast nog maar 0,11 procent is'', zegt De Rijke.

Stabiele maandlasten

Zekerheid over je maandlasten wordt zo steeds goedkoper. ,, Het verschil in netto maandlasten tussen bijvoorbeeld 10 jaar vast en 30 jaar vast is voor een modaal inkomen met een hypotheek van 200.000 euro een bedrag van 25 tot 35 euro per maand. Voor een inkomen van twee keer modaal geldt een vergelijkbaar bedrag'', aldus De Rijke.



De daling van de 30 jaars rente is het gevolg van de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt. Sinds enkele jaren zijn pensioenfondsen en verzekeraars een stuk actiever op deze markt. ,,Juist die partijen zijn goedkoper als het om hypotheken van 20 of 30 jaar gaat. Banken zijn weer goedkoper met hypotheken waarbij de rente vijf of tien jaar vast ligt'', zegt De Rijke.