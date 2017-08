Huizenprijs wordt steeds vaker overboden

In het tweede kwartaal van dit jaar is meer dan een kwart (28 procent) van de transacties voor óf boven de vraagprijs verkocht. Tien jaar geleden werden vooral in Amsterdam en Utrecht woningen voor of boven de vraagprijs verkocht. In 2017 is dit fenomeen veel wijder verspreid: naast Amsterdam en Utrecht is dit ook voor meer dan de helft van de transacties het geval bij steden als Groningen, Haarlem, Amstelveen, Almere, Zaanstad, Amersfoort en Leiden.