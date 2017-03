Huizenprijzen blijven stijgen

Vergeleken met het dieptepunt van de woningmarkt in juni 2013 zijn huizen gemiddeld 15,1 procent duurder geworden. De gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen bevindt zich nu op het niveau van januari 2006. In vergelijking met de piek in augustus 2008 zijn huizen gemiddeld nog wel 9,6 procent goedkoper.



Afgelopen vrijdag werd al gemeld dat het aantal verkochte woningen in Nederland in februari met bijna een vijfde is gestegen vergeleken met een jaar eerder. Het Kadaster registreerde vorige maand 17.708 verkochte woningen. Bij alle woningtypes lag de verkoop hoger dan een jaar eerder.