Ierland start met innen van Apple-boete

Expres weinig belasting

De reden dat Ierland er niet zo happig op is om het geld op te eisen, is dat het land Apple expres weinig belasting liet betalen. Het is de belangrijkste reden waarom het Amerikaanse bedrijf zich op het eiland vestigde. Vestager oordeelde in augustus echter dat de afspraak illegaal is, en dat Apple alsnog moet betalen. Apple is het daar niet mee eens en is in beroep gegaan. Het bedrijf meent dat niet Ierland, maar de VS recht heeft op de belasting.



Om toch aan de uitspraak van Europa te voldoen, komt er nu dus een apart fonds. Zolang de beroepszaken nog lopen, kan niemand bij het geld, behalve een nog aan te stellen beheerder. Die moet het geld ongeveer zo beleggen als Apple dat doet. De Amerikanen hebben hun geld onder meer gestoken in staatsobligaties en hypotheken.