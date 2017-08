In deze winkel kan je alleen maar hagelslag kopen

Een winkel waarin ze alleen maar hagelslag verkopen. Die is er sinds gisteren. De Hagelswag Store opende toen de deuren in hartje Amsterdam. En zo is de hoofdstad na een Duo Penottiwinkel, talloze shops die Nutella verkopen en een winkel voor alleen maar pindakaas ook een hagelslagwinkel rijker.

Initiatiefnemer Lennart de Jong toont zich tevreden met de korte periode dat zijn winkel nu officieel open is. ,,Het is maar een klein winkeltje van 12 vierkante meter, maar sinds de opening is het steeds vol. Vooral met toeristen, maar ook met mensen uit de buurt en steeds meer andere Nederlanders.''

Hij noemt de ligging van de winkel als een van de redenen dat het goed loopt - 'een toplocatie tussen het Spui en de Jordaan'. ,,Eigenlijk is het al twee weken lang druk. Toen zijn we stiekem al wat begonnen met droogdraaien. We waren bezig de laatste hand te leggen aan de winkel en hadden de deuren toen steeds open staan.''

Crowdfunding

Maar ook de berichtgeving in verschillende media spelen mee. Dat begon al vorig jaar, toen 31-jarige De Jong, samen met mede-initiatiefnemer Robbert Vos, een crowdfunding startte om het in Nederland bekende broodbeleg in New York te gaan verkopen. De twee mannen koppelden hun streven aan het verhaal van een Nederlandse handelsman die de chocolade al in de zeventiende eeuw naar New York wilde brengen. Alleen zijn schip verging voor de Amerikaanse kust. ,,Wij willen zijn missie afmaken. Hagelslag op brood is een Nederlandse traditie die wij willen verspreiden over de wereld'', zo gaf het tweetal dat verhaal een handig vervolg.

Ze deden zich voor als journalisten en praatten zich in oktober naar binnen bij een grote chocoladebeurs in New York. ,,Op het moment dat we er bijna weer werden uitgezet, konden we de festivaldirecteur overtuigen van ons verhaal. Hij vond het mooi en we kregen een eigen stand op de beurs.'' De Jong en Vos regelden een verkooppunt in Amerika.

Avontuur

In de Hagelswag Store verkopen ze brokjes kwaliteitschocolade (57% cacao) in chique glazen flessen van verschillende grootte en kartonnen navuldoosjes. ,,De start van onze eerste eigen winkel in Nederland is een nieuwe stap in ons avontuur'', zegt De Jong. ,,Vooral toeristen vinden het leuk. Die Nederlanders met die chocolade op hun brood. We serveren ook boterhammen met verschillende smaken hagelslag. We experimenteren nu met de smaken banaan-cocos, pinda-roodfruit en appel-caramel, en willen dat verder gaan uitbreiden.''

Uiteindelijk willen De Jong en Vos hun hagelslag - 'en die Nederlandse traditie' - aan zoveel mogelijk mensen ter wereld verkopen. ,,Wat er dan nog te dromen blijft?'', zo herhaalt De Jong de vraag. ,,We willen in de toekomst graag hagelslag op abonnementsbasis verkopen. Ook willen we samenwerkingen aangaan met andere bekende Nederlandse merken, zoals KLM. En een eigen winkel in New York, dat zou helemaal top zijn. Dan is het cirkeltje wel rond.''