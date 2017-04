ING financiert vervuilende kolencentrale

DSM opent nieuw on­der­zoeks­cen­trum in Delft

10:42 Koninklijke DSM opent een nieuw biotechnologisch centrum in Delft. Daarmee wordt de afdeling onderzoek en ontwikkeling flink uitgebreid, om zo 'oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen' te vinden. Dit is onderdeel van een investeringsplan van honderd miljoen euro dat in 2013 is gestart.