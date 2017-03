ING niet langer financierder voor omstreden Dakota-pijpleiding

On­der­ne­mings­ka­mer wijst eisen Talpa af in zaak om TMG

19:58 John de Mol heeft een gevoelige nederlaag geleden in de overnamestrijd van TMG, het moederconcern van De Telegraaf. De Mol wilde via de rechtbank afdwingen dat hij alsnog aan tafel mag bij TMG om over zijn overnamebod te onderhandelen. Maar de rechter ging niet mee in zijn eisen.