ING raakt twee topbestuurders kwijt

Beide voordrachten worden op de jaarvergadering op 8 mei aan de aandeelhouders voorgelegd. Zij mogen zich dan ook uitspreken over de herbenoeming van Ralph Hamers voor een periode van vier jaar. Hij is sinds 2013 de hoogste baas bij de bank.

Timmermans is nu verantwoordelijk voor de bankactiviteiten van ING in de Benelux. Die taak draagt hij over aan Roland Boekhout, die de leiding heeft bij ING in Duitsland. Topman Nick Jue van ING Nederland neemt op zijn beurt de plek van Boekhout in. Zijn opvolger is nog niet bekend.