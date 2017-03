ING verdacht van faciliteren corruptie en witwassen

Wat de aanleiding is voor het onderzoek, wil het OM niet zeggen. Wel wil het OM vertellen dat er onder meer onderzoek gedaan wordt naar de betrokkenheid van de ING bij smeergeldbetalingen van telecombedrijf VimpelCom. Dat bedrijf schikte vorig jaar voor 795 miljoen dollar met justitie in Nederland en de VS over corruptieverdenkingen. De helft van dat bedrag ging naar Nederland.

Amerikaans onderzoek

Volgens het jaarverslag kunnen de gevolgen van de twee onderzoeken 'significant' zijn. De ING Groep en ING Bank werken aan beide onderzoeken mee. De bank zegt tegenover het Financieel Dagblad dat het nu niet mogelijk is om zich uit te laten over de reikwijdte van de onderzoeken of over hoe lang ze duren. Ook een inschatting over eventuele boetes of straffen kunnen ze nog niet geven. De bank was vanavond niet bereikbaar voor commentaar voor deze website.