ING vervangt passen vervroegd

ENSCHEDE De bank ING is begonnen met het vervroegd vervangen van bankpassen van haar klanten om volgend jaar problemen te voorkomen. Rekeninghouders krijgen nu al nieuwe pasjes hoewel de oude pas in 2018 verlopen. De reden is dat volgend jaar miljoenen passen tegelijk verlopen.

Woordvoerster Eva Hersbach: “Dat is het gevolg van de fusie van ING en Postbank in 2008. Er zijn toen allemaal nieuwe passen uitgegeven. Een pas verloopt na vijf jaar. We willen voorkomen dat ons systeem volgend jaar overbelast raakt en daarom spreiden we de uitgifte”.