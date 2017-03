ING wil oud-premier Balkenende als commissaris

Stijging autoverkopen in EU vlakt af

9:23 De groei van de Europese automarkt is vorige maand afgezwakt, na de zeer sterke start van 2017. In februari nam de verkoop van personenauto's in de EU met 2,2 procent toe, nadat in de eerste maand van dit jaar ruim 10 procent meer auto's op kenteken werden gezet dan in januari 2016.