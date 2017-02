ING ziet winst fors stijgen

Onzekerheid

Bestuursvoorzitter Ralph Hamers gaf geen geen concrete verwachting voor de resultaten van ING in 2017. Hij wees wel op de aanhoudende onzekerheid door de brexit, de onduidelijkheid over de koers van de VS onder Trump en verkiezingen in Europa. ,,Onzekerheid is nooit goed'', concludeerde de ING-topman. ,,Het kan onze klanten huiverig maken voor grote investeringen en zet een rem op de groei.''