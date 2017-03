Interview Sharon Gesthuizen: 'Ik ben erg voor de vrije markt'

Eigenlijk geneert Sharon Gesthuizen zich er een beetje voor. Waar de meeste Kamerleden na hun termijn moeilijk aan de bak komen, is haar eigen ervaring een andere. ,,Toen bekend werd dat ik wegging, ben ik nog net niet platgebeld.'' Ze koos voor het voorzitterschap bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, een driedaagse baan. Ook staat ze op het punt een job voor een dag in de week aan te nemen. Welke dat is, kan ze nu nog niet onthullen.

Gesthuizen is dan ook geen backbencher, maar een van de meer zichtbare Kamerleden. In 2009 begon ze actiecomité Red de Postbode, uit woede over PostNL dat alle 11.000 postbodes op straat zette. Mede door haar inzet begonnen de vakbonden zich te roeren en haalde het massaontslag veelvuldig de journaals en krantenkoppen.

De post bezorgde haar ook een persoonlijk dieptepunt: in 2012 belandde ze uren in een politiecel toen zij en postbode Leon Muskens met een in elkaar geknutselde doodskist richting het hoofdkantoor van PostNL liepen. Ze is er nog altijd boos om. ,,Enkele tientallen oude mannetjes en vrouwtjes zouden de openbare orde verstoren. Belachelijk.''

Onrecht

Het vechten tegen sociaal onrecht, het komt door wat haar vader overkwam. ,,Ik was 11 jaar toen hij werd ontslagen, met een oogafwijking en een versleten rug. Hij had geen opleiding genoten en werkte sinds zijn 14de in de scheepsbouw. Ik zag toen hoe belangrijk goede sociale zekerheid is.''

Zelf volgde Gesthuizen het gymnasium, de universiteit (Engels) en vervolgens de Kunstacademie. Het is niet de typische SP-achtergrond zoals die van worstendraaier Jan Marijnissen. In dat opzicht lijkt ze meer de klassieke PvdA'er die zich opwerkt en het volk wil verheffen. ,,Dat is wel zo'', erkent ze, meteen riposterend dat de PvdA dat sociale hart sinds Joop den Uyl dan wel verloren is.



De vraag is wat de inzet voor de postbodes waard was. Nu ze na tien jaar afzwaait, zijn de meesten ontslagen. Gesthuizen weigert cynisch te zijn. ,,PostNL heeft de reorganisatie stilgezet, meer tijd genomen en minder mensen ontslagen. Het heeft impact gehad.'' De meeste schuld voor het postdrama legt ze bij de overheid. ,,Veel bezorgers waren 50 jaar of ouder, ze zouden snel uittreden. Als de postmarkt zo nodig geliberaliseerd moet, zorg dan dat er geen druk op arbeidsvoorwaarden ontstaat. Dat is wel gebeurd, met rampzalig resultaat.''

Het is vintage Gesthuizen die ondernemend van aard is - ze begon op de Kunstacademie haar videobedrijfje Schiamachie - maar marktexcessen verfoeit. Zoals vorig jaar bij het faillissement van V&D. ,,Dan hoor ik iedereen zeggen dat Vroom & Dreesmann niet met zijn tijd meeging. Aan m'n hoela. Het is door hedgefondsen met schulden overladen, waardoor er geen cent meer was om te investeren.'' De harde woorden ten spijt is ze niet antikapitalistisch. ,,Ik ben erg voor de vrije markt, het gaat me om de uitwassen van het neoliberalisme." Lachend: ,,De overheid hoeft geen pennen en etuis te gaan produceren.''



Die houding blijkt uit haar bemoeienis met het midden- en kleinbedrijf (mkb). In 2010 schreef ze de visie 'Hart voor de Zaak' waarmee de SP zich voor het eerst opwierp als pleitbezorger voor winkeliers, kleine ondernemers en zelfstandigen. Ze krijgt er lof van MKB Nederland voor. ,,Het is echt haar verdienste dat de SP dit thema heeft omarmd'', zegt voorzitter Michaël van Straalen. ,,Ze heeft een warm kloppend hart en was altijd bereikbaar.'' Hij wijst op haar met VVD'er Foort van Oosten opgestelde wet die acquisitiefraude strafbaar stelde. Op haar inzet voor franchisenemers. Of op betere huurbescherming voor kleine ondernemers. ,,En een van onze grootste pijnpunten: onder aanvoering van Sharon was de SP een van de eerste partijen die vonden dat de doorbetaling bij ziekte moet worden verkort. Daar lijkt nu eindelijk een oplossing voor te komen.''

Zelf vindt Gesthuizen als volksvertegenwoordiger haar mkb-bemoeienis eveneens een belangrijke verdienste. ,,Heel eerlijk: zonder mij was Red de Postbode er ook wel geweest, andere SP'ers hadden dat vast opgepakt. Maar niet de verbondenheid met winkeliers, broodjesbakkers, ict-bedrijfjes. Terwijl dat echt onze stemmers zijn.''

Afgelopen jaar beet de SP'er zich vast in de vluchtelingenproblematiek. Toch doet ze dat niet met meer passie dan voor economische onderwerpen. ,,Een 50-jarige postbode die zijn baan verliest, is natuurlijk van een andere orde dan een bemodderde vluchteling die met gevaar voor lijf en leden in een sloep naar Europa stapt. Maar sociaal onrecht is het even hard waard om tegen te vechten.''

Op peil

De vraag is of de mkb-focus van de SP op peil blijft als Gesthuizen is vertrokken. Van Straalen van MKB Nederland rekent erop. ,,Fractievoorzitter Roemer heeft me dat toegezegd.'' Ook Gesthuizen gaat ervan uit. Ze werkt hard om lopende zaken zorgvuldig over te dragen, zoals haar initiatiefwet voor meer huurbescherming voor kleine ondernemers. ,,De huurbaas, vaak een grote vastgoedpartij, kan nu gemakkelijk onder de huurovereenkomst uit door te zeggen dat het pand gerenoveerd moet worden. Die opzeggingsgrond wordt vaak oneigenlijk gebruikt.'' Ze moet nog één nota afschrijven. ,,Daarna is het voor mijn opvolger een koud kunstje. Dan is vooral het vinden van voldoende politieke steun het probleem.''

Komende jaren hoopt ze een regelmatiger leven te leiden, meer tijd te besteden met dochter Mara en andere bezigheden op te pakken. Zo schrijft ze een boek en is ze actief als beeldhouwer.

Haar nieuwe baan bij de kinderopvangorganisatie past haar, zegt ze. ,,Goede kinderopvang geeft kinderen een betere start in het leven, gaat tweedeling in de maatschappij tegen, vergroot de kans dat vrouwen fulltime werken en helpt de economie.'' Dat zal ze ook haar, binnenkort ex-, collega's in de Kamer vertellen. ,,Ik ga bij alle fractiewoordvoerders op de koffie. Dat hoort ook bij het werk.''