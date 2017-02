Jaloers zijn op werk is een dure emotie

We zijn te weinig geneigd om goed in de spiegel te kijken, denken onderzoekers. In die spiegel zouden we een klein tekort aan zelfvertrouwen kunnen zien. En te weinig talent om bij de baas voor onszelf op te komen. Daarom kan het succes van de collega gaan knagen.



Die mooie promotie, de leukste klus, dat goede idee: je ziet het allemaal naar de collega's gaan. En dan vlamt de afgunst op. En dat is erg. Jaloezie op de werkvloer is namelijk een dure emotie. Zo kunnen we zelfs jaloers zijn op bedrijven die we eerst bewonderden. In een beroemd voorbeeld kocht een Amerikaans horecabedrijf hun concurrent op. Stafleden noemden de managers van de concurrent 'slim, creatief en energiek'.



Onderzoekers keken mee wat er na de aankoop van dat andere mooie horecabedrijf gebeurde. Eenmaal collega's, werden de eerst zo geprezen concurrerende managers gezien als suf en slordig. Nee, van die types konden en wilden de stafleden echt helemaal niets leren. Veel nieuwkomers raakten gefrustreerd en zochten een andere baan. Weg slimme, energieke creatievelingen. Afgunst sloopte zo de kracht van de aankoop met kapitaalverlies aan alle kanten als gevolg. Het wordt nog erger.



Werklust

Ander onderzoek vond als conclusie dat afgunst slopend is voor de werknemer. Je neemt het mee naar huis, het ligt naast je in bed en de volgende dag gaat het gewoon weer mee in de file naar kantoor. Daar kom je al niet eens meer fit en uitgerust aan. Bovendien is teamwerk niet meer echt jouw ding als je de collega's benijdt. Zo bekeken kan afgunst een dubbel dure emotie zijn, die immers ook afbreuk doet aan je werklust en tempo. Het komt bovendien voor dat de jaloerse werknemer succesvolle veelgeprezen collega's saboteert. Hoe meer hij zichzelf door jaloezie buiten de groep plaatst, hoe meer risico dat hij zich laat gaan in ongewenst gedrag.



Pas op voor de lone wolf, is zelfs een wetenschappelijke waarschuwing. Tijdige aanpak van laag zelfvertrouwen en opvetten van dat magere talent om bij de baas voor jezelf op te komen: dat is het beste medicijn voor zo'n kantoorwolf. Maar hoe herken je die op tijd? Het antwoord vind je in de spiegel.