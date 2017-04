Je moet wel een beetje gek zijn om kok te worden

Aan de voorzijde van restaurant Op Smaak staan enkele jongemannen en vrouwen klaar om de gasten te begroeten. De 18-jarige Djamilla Brahim en eveneens 18-jarige Huib Ruessink, die normaal gesproken zelf in de keuken het vak leren, worden naar hun tafel begeleid. Een jongeman, strak in pak, neemt de bestelling op terwijl loungemuziek de ruimte vult. Alles gaat zoals het hoort in een restaurant.



,,Dat is ook de bedoeling. In de keuken en in de bediening zijn studenten van de studierichting Horeca & Facilitair bezig het eten te bereiden en uit te serveren", zegt Marcel Wermers die aan de ronde tafel aanschuift. Het restaurant bevindt zich in een vleugel van Aventus in Apeldoorn waar studenten een restaurant, brasserie en koffiecorner runnen. De 60-jarige Wermers geeft kooklessen aan Djamilla en Huib.



Zij worden klaargestoomd om te gaan werken in een branche die hard groeit. Nu de crisis voorbij is, stijgt het aantal restaurants aanzienlijk, maar zijn er te weinig jongeren die kok willen worden. ,,Je moet ook wel een beetje gek zijn om dit beroep te kiezen. Ik maak dagen van twaalf uur in de middag tot half tien in de avond. Daarnaast werk ik ieder weekend'', zegt Huib. ,,Het is een zwaar beroep, er wordt altijd hard gewerkt in de keuken'', vult Djamilla aan.