John de Mol beraadt zich op vervolgstappen in overname TMG

Dat meldt de woordvoerder van Talpa vandaag.



De Mol wilde via de rechtbank afdwingen dat hij alsnog aan tafel mag bij de onderhandelingen over TMG. Maar de rechter ging niet mee in zijn eisen. ,,Wij zijn teleurgesteld door deze uitspraak van de Ondernemingskamer en zullen ons gaan beraden op vervolgstappen’’, aldus een woordvoerder namens De Mol.



Belangen

Talpa verzocht een onafhankelijke commissaris te benoemen die de belangen van minderheidsaandeelhouders in het oog kan houden.



De kansen dat De Mol aan tafel komt in de overnamestrijd, worden steeds kleiner, volgens Corné Van Zeijl, belegger bij ACTIAM. ,,Als hij doorgaat tot het einde, kan het een heel vervelende strijd worden. Ik denk dat hij ook meer interesse heeft in de televisie en radioactiviteiten dan de krant. Het gevaar is dat hij die kant dan ook gaat afstoten.”



De Mol heeft een minderheidsaandeel van 26,7 procent, in tegenstelling tot Mediahuis en Van Puijenbroek met 60 procent.