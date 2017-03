John de Mol naar de rechtbank, dit speelt er

,,Het hele proces is niet fair en transparant'', zegt Errol Keyner, directeur bij de VEB. Hij wijst op de rol van Guus van Puijenbroek, grootaandeelhouder en commissaris bij TMG. ,,Hij heeft een dubbele pet.'' Van Puijenbroek zal ook aandeelhouder worden in de nieuwe combinatie van TMG en Mediahuis. ,,Hij verkoopt dus aan zichzelf. Dan heeft hij baat bij een zo laag mogelijke overnameprijs'', zegt Keyner. Maar als commissaris moet hij ook naar de belangen van andere aandeelhouders kijken en moet hij een hoger bod op zijn minst bestuderen. De VEB wil, evenals De Mol, dat er een nieuwe commissaris komt die beide biedingen een eerlijke kans geeft.



De rechter mag nu duidelijkheid scheppen. De vraag is of dat zal gebeuren. Zelfs als De Mol de zaak wint is de kans klein dat hij met TMG aan de haal gaat, denkt Bas Steins Bisschop, hoogleraar ondernemingsrecht. ,,Het consortium heeft de meerderheid en hun stem is doorslaggevend. De Mol blijft een minderheidsaandeelhouder.''



Geen rechter kan het consortium dwingen zijn aandelen aan De Mol te verkopen, dus de macht kan hij niet grijpen. Maar dat betekent volgens Steins Bisschop niet dat De Mol machteloos is. ,,Hij kan het consortium het leven zuur maken. Hij kan een juridische strijd beginnen. Dat doet hij in feite nu al.''



Daarmee kan hij het bedrijf in een moeras trekken. ,,Zo'n strijd kost veel tijd, geld en managementaandacht. Hoe ver wil je gaan? Je kunt zo uiteindelijk het bedrijf kapot vechten om je gelijk te halen.''



Bij de ondergang van TMG is niemand gebaat, dus Steins Bisschop hoopt dat het gezonde verstand zal zegevieren. ,,Ik sluit niet uit dat dit een scenario is van onderhandelen op hoog niveau. Dat zie je vaker dat de zaak hoog wordt opgespeeld om er een zo goed mogelijke deal uit te slepen.''