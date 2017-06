John de Mol strijdt met Talpa verder om TMG

Overwinning voor houders woekerpolis Nationale Nederlanden

24 juni Verzekeraar NN heeft een gevoelige nederlaag geleden in de woekerpolisaffaire. Klachteninstituut Kifid oordeelde dat de verzekeraar ten onrechte kosten heeft ingehouden en dat de klant daarvoor gecompenseerd moet worden. Onduidelijk is of andere gedupeerden ook van deze uitspraak kunnen profiteren.