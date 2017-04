Jongeren hebben liever leuke baan dan topsalaris

HEMA boekt recordomzet en weet verlies te beperken

8:54 HEMA is tevreden over de prestaties van 2016. Het winkelbedrijf wist afgelopen jaar enerzijds het verlies verder te beperken. Aan de andere kant steeg de omzet naar recordhoogte. Ook de verkopen in de eerste twee maanden van 2017 waren bemoedigend.