Juli was drukste maand ooit op Schiphol

De meeste reizigers vlogen binnen Europa. In totaal ging het hier om 4,9 miljoen mensen. De groei van het aantal vluchten binnen Europa lag met ruim 6 procent iets hoger dan de groei van het aantal intercontinentale reizigers. Ook de hoeveelheid vracht die via Schiphol werd vervoerd ging omhoog, met 6,5 procent tot 149.000 ton.



De groei in passagiers en vracht was te danken aan 2,7 procent meer vluchtbewegingen, grotere vliegtuigen en een hogere bezettingsgraad van vrachtvliegtuigen.



Schiphol brak vorige maand ook het record voor het aantal passagiers dat op één dag gebruikmaakte van de luchthaven. Met ruim 230.000 passagiers reisden er nog nooit zoveel mensen op één dag via de luchthaven. Ongeveer 78.000 mensen vertrokken, 71.000 mensen kwamen aan en 81.000 mensen stapten over.