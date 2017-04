Jumbo-medewerkers: Minder werkdruk en meer loon

1. Waarom heeft Jumbo een conflict met de vakbonden?

De supermarktketen gaat al een paar weken rollebollend over straat met vakbonden FNV en CNV over een nieuwe cao voor personeel van de vijf distributiecentra (in Veghel, Beilen, Breda, Elst en Woerden). In totaal werken er 3000 mensen die boodschappen verzamelen en met vrachtwagens naar de supermarkten sturen. Hun vorige cao verliep op 1 april, maar Jumbo wil pas in de zomer praten over een nieuwe overeenkomst. Dan zijn de salarissen bij de concurrenten van Jumbo bekend. In het kader van 'gelijk werk, gelijk loon' juichen ook de vakbonden gelijktrekken van de salarissen toe. Maar wachten tot de zomer? Dat duurt ze te lang.