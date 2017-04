Kamer: Bescherm onze bedrijven beter tegen vijandige overnames

Overigens hebben bedrijven in een tal gevallen zelf wel, soms via ingewikkelde constructies, de mogelijkheid om een overname in ieder geval heel moeilijk te maken. Zo werkt KPN met preferente aandelen in een stichting. Die kan in actie komen als een eventuele vijandige overname de continuïteit, zelfstandigheid of identiteit van het bedrijf bedreigt.



Bodemonderzoeker Fugro kan een zogeheten 'gifpil' in werking stellen, waarmee een deel van het bedrijf wordt doorverkocht aan een gelieerde Curaçaose bv. De potentiële koper kan dan fluiten naar dat deel van het bedrijf. Een andere optie is je bedrijf om te vormen en aandeelhouders te belonen, zodat ze de huidige strategie prefereren boven een overname.



De SP wil het verst gaan in maatregelen om de bedrijven te beschermen. Werknemers moeten zelfs zeggenschap krijgen in het bedrijf via een werknemersvergadering, meent Kamerlid Maarten Hijink. ,,Die moet dezelfde rechten hebben als de aandeelhoudersvergadering, zodat een vijandige actie van sprinkhaankapitalisten gedwarsboomd kan worden. De overheid zou bij overnames moeten kunnen kijken naar publieke belangen zoals werk, innovatie en duurzaamheid."