Kamp: Hoger bod of niet, AkzoNobel beter af in Nederlandse handen

,,Het is belangrijk dat grote Nederlandse multinationals vanuit Nederland geleid blijven. Daar heeft onder meer de economische structuur van het land groot belang bij. Het is goed dat de leiding van AkzoNobel van plan is zelfstandig te blijven", voegde Kamp daaraan toe. Kamp sprak eerder al zijn waardering uit voor de krachtige opstelling van AkzoNobel tegen het ongevraagde overnamebod van PPG.

Kamp reageerde op het verhoogde overnamevoorstel van het Amerikaanse PPG Industries op het verf- en chemiebedrijf, dat momenteel wordt bekeken door het bestuur van Akzo. Het nieuwe bod is 96,75 euro per aandeel, inclusief dividend. De Amerikanen stelden gisteren dat de reactie van de markt op de strategische plannen die Akzo vorige week presenteerde, bewijzen dat het bod van PPG beter is voor het bedrijf.



In een begeleidende brief schreef PPG-topman Michael McGarry dat het de laatste kans voor de Akzo-top is om met hem om tafel te gaan. ,,We nodigen Akzo nog één keer uit om haar positie te heroverwegen en om met ons buitengewone waarde en voordelen te genereren voor alle belanghebbenden."