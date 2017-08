Kapot bezuinigd: NVWA is een waakhond die te weinig bijt

Schijnbaar ineens dook het overal op in eieren: de verboden luizen- en vlooienverdelger fipronil. Maar dikke kans dat al meer dan een jaar fipronileieren in de supermarkten lagen. Zo lang spoten de bloedluisbestrijders van Chickfriend uit Barneveld hun nieuwe wondermiddel waarschijnlijk al in kippenstallen. Dat had de toezichthouder op de voedselveiligheid kunnen weten.



Al in november kreeg de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een anonieme tip dat fipronil in stallen werd gebruikt, zo bleek deze week. Die tip werd echter niet nagetrokken. Want, zo stelde de hoogste baas van de NVWA: ,,Er was geen enkele aanwijzing dat fipronil ook in eieren zou kunnen zitten.''



Gerard Sieswerda hoorde die uitleg hoofdschuddend aan. ,,Als je weet dat fipronil mogelijk in stallen wordt gebruikt, weet je ook dat het via de kip in het ei kan komen'', zegt de voormalig regionaal directeur van de Keuringsdienst van Waren, de voorloper van de NVWA. ,,Dat dit niet onderzocht is, bevreemdt mij. Ik kan niet anders zeggen.''