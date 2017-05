Keukenhof draait topseizoen

Volgens het park komen er steeds meer jonge bezoekers voor 'een leuke dag uit tussen de bloemen'. Nederlandse bezoekers zijn nog altijd in de minderheid: zij vormen zo'n 20 procent van het totaal. Nog eens 40 procent komt uit buurlanden. Verder kwamen er veel Amerikanen (120.000) en Chinezen (90.000) en weten steeds meer mensen uit Rusland, Zuid-Amerika en Oost-Europa het park te vinden.



Het bezoekersaantal stijgt al jaren. Ondanks de recorddrukte viel het met de verkeersdrukte in de omgeving relatief mee. Volgens de Keukenhof was er een goede spreiding en stonden er slechts op vier dagen files. Het park adviseerde bezoekers op 30 april wel om een andere dag langs te komen. Via social media liet de Keukenhof weten dat de belangstelling zo groot was dat het park overvol raakte.