Klanten, bestuurders én chauffeurs keren zich tegen Uber

De passagiers van de taxi-app Uber, die stormenderhand de wereld wil veroveren, zijn boos. Ruim 75 procent van de Applegebruikers die een beoordeling achterlieten in de appstore gaf Uber de afgelopen maand de laagst mogelijke score van één ster. ,,Shitbedrijf met shitmoraal en shitethiek'', voegt iemand die zich Lexusf noemt onlangs toe aan de reeks grieven. Ze gaan over privacy, gebruiksvriendelijkheid, dure ritjes - en opvallend vaak over politiek. ,,Jullie ceo is een aanhanger van Trump en talloze klachten over seksuele intimidatie worden genegeerd'', klaagt Lexusf.

Uber beleeft een rampjaar. Het begint met de hashtag #DeleteUber die zich in januari razendsnel over sociale media verspreidt. Zo'n 200.000 voornamelijk Amerikaanse klanten verwijderen de app daadwerkelijk. Ze zijn woedend omdat chauffeurs van Uber passagiers oppikken op vliegveld John F. Kennedy in New York, terwijl de vakbond van taxichauffeurs daar staakt uit protest tegen het inreisverbod voor burgers uit het Midden-Oosten.

Onvrede

Quote Toen ik bij Uber kwam, was ruim 25 procent van de medewerkers vrouw. Toen ik weg wilde, was dat nog minder dan 6 procent Voormalig technisch ontwikkelaar Susan Fowler De onvrede groeit verder als ceo Travis Kalanick lid blijkt van een economische adviesraad van president Trump. Hij voelt zich genoodzaakt om daarmee te stoppen.



Weer een maand later beschrijft voormalig technisch ontwikkelaar Susan Fowler in een blog hoe vrouwen bij Uber te maken krijgen met seksisme en seksuele intimidatie. Haar manager hengelde op dag één al naar een vrijpartij. Toen ze dat meldde bij de afdeling personeelszaken gebeurde er niets, omdat het de eerste keer zou zijn - wat niet bleek te kloppen.



Alle medewerkers kregen een leren Uberjas, behalve het handjevol vrouwen in het team. ,,Toen ik bij Uber kwam, was ruim 25 procent van de medewerkers vrouw. Toen ik weg wilde, was dat nog minder dan 6 procent'', beschrijft ze. In diezelfde week, eind februari, sleept Google Uber voor de rechter omdat de technologie voor zelfrijdende auto's zou zijn gestolen.

Topman Kalanick raakt zelf in opspraak als een video opduikt waarin hij een Uberchauffeur kleineert in een discussie over dalende tarieven. ,,Sommige mensen nemen geen verantwoordelijkheid voor hun eigen shit'', foetert hij tegen de chauffeur die hem vertelt dat hij failliet is door de lage prijzen die Uber hanteert. Dan komt ook nog aan het licht dat Uber in steden die de app hebben verboden, met een speciale technologie de autoriteiten misleidt.

Tweede man

President Jeff Jones, Ubers tweede man, stapte deze week een half jaar na zijn aantreden op. Wat bij Uber gebeurt, strookt niet met de waarden die leidend zijn in zijn carrière, zo luidt zijn verklaring. Maar liefst zes topmensen gingen hem de afgelopen weken voor.

De reputatie van Uber heeft inmiddels zo'n grote deuk opgelopen, dat de top door het stof gaat. Arianna Huffington, lid van de raad van bestuur, beloofde uitgebreid beterschap in een speciaal belegde conference call met journalisten. Kalanick bood excuses aan - 'Ik heb leiderschapshulp nodig', schreef hij in een e-mail aan zijn personeel - en huurde voormalig minister van justitie Eric Holder in om de beschuldigingen van seksuele intimidatie te onderzoeken.

Sommige investeerders en aandeelhouders willen de hoogste baas onttronen, maar Huffington sprak haar vertrouwen in hem uit. Kalanick is de man die met zijn meedogenloze aanpak Uber in slechts 8 jaar de nummer 1 start-up in de wereld maakte, een bedrijf met een waarde van 68 miljard dollar. Wel wordt een extra directeur aangetrokken die Kalanick gaat bijstaan als coo, chief operating officer.

Bad boy