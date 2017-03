Kleine schoenenwinkels profiteren niet van online groei

De online aankopen stegen in 2016 met 44 procent naar maar liefst 720 miljoen euro. Daarmee is dit één van de snelst groeiende categorieën van online verkopen. De cijfers komen uit een onderzoek van ABN Amro.

De verwachting is dat er in 2017 nog meer fysieke schoenenwinkels zullen sluiten, en dan vooral kleinere winkels. Wat kunnen deze winkeliers doen om te voorkomen dat ze hun deuren moeten sluiten? Sonny Duijn, econoom Retail en Leisure bij het ABN-onderzoek, geeft aan dat een online aanwezigheid voor kleinere winkels een must is. ,,Ongeveer 40 procent van de consumenten oriënteert zich online, en gaat daarna vaak naar een fysieke winkel om de aankoop te doen."