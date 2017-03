Kleine schoenwinkels gaan kopje onder

De verkoopcijfers van de kleine schoenenwinkeliers dalen al zo'n vijf jaar op rij en in die periode zijn maar liefst 762 winkels gesloten. De vrees is dat er in 2017 nog meer fysieke schoenenwinkels hun deuren voorgoed moeten sluiten, en dan vooral de kleinere winkels.



Online gaan de zaken voor schoenenhandelaren wel goed. De online schoenaankopen stegen in 2016 met 44 procent naar 720 miljoen euro. Daarmee is dit een van de snelst groeiende categorieën van online verkopen. De cijfers komen uit een onderzoek van ABN Amro. Omdat grote ketens veel beter in staat zijn om zich online te laten gelden dan kleine zelfstandige winkeliers , wordt de kloof alleen maar groter.



Kort door de bocht

Kunnen (kleine) winkeliers dan helemaal niets doen om te voorkomen dat ze hun deuren moeten sluiten? Sonny Duijn, econoom Retail en Leisure van het ABN-onderzoek, vindt dat wel erg kort door de bocht. Volgens Duijn is het een must dat ook de kleinere winkels zich online gaan manifesteren. ,,Ongeveer veertig procent van de consumenten oriënteert zich immers online'', legt hij uit. ,,Diezelfde klant gaat daarna vaak naar de winkel om de daadwerkelijke aankoop te doen.''



Winkels hebben niet eens een webshop nodig om klanten te trekken, als ze maar duidelijk laten zien wat ze te bieden hebben. Een webwinkel is kostbaar en Duijn signaleert dan ook dat dit voor veel plaatselijke ondernemers meer kost dan opbrengt. Samenwerken kan voor kleine winkeliers dan ook een oplossing zijn. ,,Het aansluiten bij een groter platform, zoals bijvoorbeeld Topshoe, kan dan uitkomst bieden.''



Het aanbod van kleine schoenenwinkels wordt op zo'n website samengevoegd. Voor kleinere schoenwinkels geldt ook dat het inzetten op kwaliteit, loyaliteit en service zoals reparaties, goed is om klanten te binden. De grote spelers kunnen goedkope spullen aanbieden en dan alsnog winst maken, terwijl de lokale schoenenzaak het hoofd daarmee niet boven water kan houden. Duijn: ,,Inzetten op beleving is verstandiger dan het verkopen van goedkopere producten.''