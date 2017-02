KLM weigert eerste VS-reizigers vanwege maatregel Trump

Het inreisverbod is van kracht voor passagiers uit Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië of Jemen. De zeven mensen die met KLM reisden zouden niet langs de douane zijn gekomen. ,,Het heeft geen zin om ze mee te nemen. In Amerika mogen ze het vliegtuig niet eens uit’’, zegt KLM-woordvoerster Manel Vrijenhoek. De maatschappij betaalt de vervoerskosten van twee passagiers voor hun reis terug naar hun opstappunt. Vijf andere mensen konden al eerder worden gewaarschuwd.

Vrijenhoek zegt dat de door KLM geweigerde passagiers niet op Schiphol zijn. ,,We hebben ze niet eens meegenomen vanuit hun vertrekplaats omdat ze hun eindbestemming in de Verenigde Staten toch niet halen.’’



Het inreisverbod voor de Verenigde Staten geldt ook voor mensen die een geldige Amerikaanse verblijfsvergunning hebben, een zogenoemde green card. Dat meldt een woordvoerster van de Amerikaanse binnenlandse veiligheidsdienst vandaag.



De Iraanse regering liet weten de VS met gelijke munt te zullen terugbetalen. ,,Iran zal toepasselijke consulaire, legale en politieke maatregelen nemen", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran.



Gestrand

Eerder deze dag weigerde EgyptAir ook al vijf Irakezen en een man uit Jemen voor een vlucht van Caïro naar New York. De passagiers in Caïro kwamen aan via een transitvlucht en zouden doorreizen naar New York, maar werden teruggestuurd naar het land waar ze vandaan kwamen. Volgens de bronnen op de luchthaven van Caïro hadden de passagiers wel geldige visa voor de Verenigde Staten.



Volgens een Amerikaans-Arabisch comité dat strijd voert tegen discriminatie van moslims, zitten verscheidene mensen vast op Amerikaanse luchthavens. Woordvoerder Abed Ayoud zegt: ,,Sommigen kwamen de VS nog binnen nadat de president de beleidsmaatregel ondertekende. Anderen zijn nu gestrand in luchthavens overal in de Verenigde Staten.



Kort na de landing zullen gestrande reizigers wellicht naar hun land van herkomst moeten terugkeren. Het is nog onduidelijk om hoeveel reizigers het precies gaat.



In ieder geval zijn twee Irakezen bekend. Zij werden aangehouden en mochten het land niet in. Volgens advocaten hebben de twee geldige visums voor de VS. Ze hebben de weigering direct aanhangig gemaakt bij een federale rechtbank in New York. Een van de twee werd niet veel later alsnog toegelaten.



Gevolgen

Ook Google wordt geraakt door de maatregel. Het bedrijf heeft 187 medewerkers die uit de zeven landen komen. ,,We zijn boos over de impact van dit besluit, de beperkingen die worden opgelegd aan de medewerkers en hun gezinnen, maar ook de de muur die wordt opgeworpen voor het binnenhalen van talent," citeert de Wall Street Journal de Google CEO Sundar Pichai.



En de voor een Oscar genomineerde Iraanse filmmaker Asghar Farhadi kan door deze 'moslimban' ook niet naar de uitreiking komen. Dat zegt voorzitter Trita Parsi van de National Iranian American Council, een organisatie voor Iraanse Amerikanen.



Farhadi is met zijn film Forushande (The Salesman) genomineerd in de categorie beste niet-Engelstalige film. Het is zijn tweede Oscar-nominatie. In 2012 won hij in dezelfde categorie met Jodaeiye Nader az Simin (The Separation).



De hoofdrolspeelster in The Salesman, de Iraanse actrice Taraneh Alidoosti, kondigde donderdag aan dat ze niet naar de Oscar-uitreiking komt. ,,Het weigeren van visa aan mensen uit Iran is racistisch", schreef Alidoosti op Twitter. ,,Als protest zal ik niet aanwezig zijn bij de uitreiking van de Academy Awards 2017.''



Uitspreken



Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken is bezorgd over de rechtmatigheid en de praktische gevolgen van het inreisverbod dat president Donald Trump heeft ingesteld voor inwoners uit zeven islamitische landen.



,,Het is belangrijk dat het niet tot discriminatie leidt. Binnen de VS vindt daar nu debat over plaats. We houden toepassing van de maatregel goed in de gaten'', aldus Koenders vandaag.



Vice-premier Lodewijk Asscher, ook lijsttrekker van de PvdA, twitterde vanavond over de ban: ,,Mensen weigeren op basis van geloof of geboorteplek is discriminatie. Een klap in het gezicht van onze vrije wereld.''



GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver wil dat premier Mark Rutte het inreisverbod veroordeelt. ,,Het discrimineren van mensen op basis van hun afkomst mogen we niet accepteren, ook niet als de president van de VS dit doet. Ik wil dat premier Rutte zich scherp uitspreek tegen deze maatregel en het voortouw neemt om samen met andere EU-landen een duidelijk statement te maken", aldus Klaver.

Moslimban