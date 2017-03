Legale schoonmaakhulp vinden via het internet

50.000 Nederlanders doen het al: zij boeken hun schoonmaakhulp 'legaal' via Helpling. Het platform presenteert zich als het 'witte' alternatief voor het briefje bij de supermarkt. Dit is de kans om je werkster wit te wassen.

Quote Bij slechte beoordelingen nemen we afscheid van mensen Floyd Sijmons Van het schoonmaakwerk kan Bindi van der Linden (45) eigenlijk niet rondkomen, maar 'alles is beter dan niets'. Ze is hbo-afgestudeerd en was jaren maatschappelijk werker en hielp ouders bij opvoedproblemen. Na haar ontslag kwam Van der Linden nergens meer aan de bak. Nu doet ze noodgedwongen schoonmaakwerk bij mensen thuis; stofzuigen, dweilen, stoffen, ramen lappen. Acht vaste klanten heeft ze, goed voor zo'n twintig uur in de week.



Van der Linden is een van de ongeveer 1.000 - veelal vrouwelijke - schoonmaakhulpen die werk binnen hengelt via het online platform Helpling. Het concept is vrij simpel: via de site of app kan een particulier aangeven dat hij een schoonmaakhulp zoekt. Op basis van zijn postcode krijgt hij zes beschikbare kandidaten voorgeschoteld, inclusief beoordelingen van andere klanten. Hij geeft vervolgens aan naar wie zijn voorkeur uitgaat en geeft aan wanneer het schoonmaakwerk kan worden gedaan. Als dat is ingevuld, brengt Helpling het contact tussen de vrager en aanbieder tot stand.

De klant maakt vervolgens minimaal 13,90 euro over per uur (de prijs is afhankelijk van de stad), Helpling krijgt daarvan 20 procent commissie. Een groot deel daarvan gaat op aan marketing en aan bedrijfsvoering, licht directeur Floyd Sijmons van Helpling toe. Een van de services bijvoorbeeld is dat alle schoonmakers worden gescreend.

VOG

Ze krijgen een vragenlijst, moeten een Verklaring omtrent gedrag (VOG) insturen, referenties opgeven en een online schoonmaaktest doen. Sijmons: ,,Wie niet voldoet, komt niet op onze site. En bij slechte beoordelingen nemen we afscheid van mensen.''

Het platform regelt niet alleen de boekingen, maar doet ook de financiële afhandeling en zorgt voor een verzekering. ,,Het is vergelijkbaar met een hulp inhuren via een briefje in de supermarkt'', vertelt Sijmons. Het belangrijkste verschil: nu weet je wie je in huis haalt.

De zelfstandige schoonmakers zijn niet in dienst van het platform, maar vallen onder de zogeheten 'Regeling dienstverlening aan huis'; ze maken legaal schoon, hoeven niet ingeschreven te staan als zzp'er, maar moeten nog wel zelf hun belastingaangifte doen.

Van der Linden houdt er 11,60 euro aan over per uur, ongeveer gelijk aan wat ze zwart zou verdienen. Ze kiest er heel bewust voor om het 'wit' te doen. ,,Ik ben veel te bang dat ik niet betaald krijg of bij een onbetrouwbare klant beland. Via Helpling weet ik dat alles goed is geregeld.''

Volgens directeur Sijmons is Van der Linden representatief voor een grote groep vrouwen die via het platform aan het werk is. 85 procent van de schoonmaakhulpen is vrouw, hun gemiddelde leeftijd is 38 jaar en iets minder dan de helft is door ontslag in de zorg- of welzijnssector op straat komen te staan.

Groeikansen

Het platform voorziet duidelijk in een behoefte bij particulieren: sinds de start in Nederland, bijna drie jaar geleden, maken er zo'n 50.000 huishoudens gebruik van. Helpling - begonnen in Duitsland en nu actief in negen landen - ziet nog voldoende groeikansen in ons land: in Nederland werkt 98 procent van de werksters 'zwart'. Het bedrijf wil dit jaar ook uitbreiden, mogelijk met werk voor glazenwassers of babysitters.

Amsterdammer Yoran Feenema (26) is in elk geval blij met de hulplijn voor schoonmaakwerk. Hij woont samen met drie andere jongens in een hoekappartement in Amsterdam-Noord en zij boeken sinds 1,5 jaar een (mannelijke) poetshulp online. ,,We zijn geen luie jongens, we zijn gewoon druk en weinig thuis'', vertelt Feenema.