Lidl en Bol.com waarschuwen voor nepberichten

Het volledige bericht: 'Hey Lidl geeft waardebonnne van €250 weg. Ik het de mijne gekregen. Claim er één zolang het nog kan. Je mag me later bedanken.'



De herkomst van het bericht is nog niet bekend. Volgens Lidl is er geen sprake van een actie. Het bedrijf adviseert ontvangers met klem om niet met de nepactie mee te doen en niet op de link te klikken. Mocht dat al gebeurd zijn, dan lijkt het niet direct schadelijk: de link leidt naar een pagina met een online enquête die privégegevens probeert te bemachtigen. Ook daarvoor geldt: niet doen, want er valt bij deze 'actie' alleen iets te verliezen.