Lloyd's of London naar Brussel vanwege Brexit

De Britse verzekeringsmarkt Lloyd's of London opent een kantoor in Brussel. Het is de eerste vestiging van het meer dan driehonderd jaar oude bedrijf op het Europese vasteland. Aanleiding voor de stap is het aanstaande vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

Het is de bedoeling dat het nieuwe kantoor in Brussel begin 2019 de deuren opent, bevestigt het bedrijf vandaag. Vanuit de nieuwe locatie kan Lloyd's of London zijn Europese klanten blijven bedienen, ook als na de Brexit beperkingen gaan gelden voor grensoverschrijdende financiële dienstverlening.

Lloyd's of London biedt zelf geen verzekeringen aan, maar is een besloten marktplaats waar verzekeraars en klanten elkaar treffen. De firma werd in 1688 opgericht en diende aanvankelijk vooral de scheepvaart. Tegenwoordig werken er iets meer dan duizend mensen. In Brussel komen naar verluidt een kleine honderd mensen te werken.

