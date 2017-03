Londense chefs zien hun keuken verschralen

Haal de geïmporteerde ingrediënten weg en je houdt weinig over van onze lunch. ,,Ik kan voor de kroketjes misschien wel Britse kaas gebruiken, dan moet ik het recept wat aanpassen. Maar Ibérico is onvervangbaar, de octopus kan ik hier niet krijgen en deze paddenstoelen ook niet.''



Bij de populaire steak-keten Hawksmoor is het vlees wat de klok slaat. T-bones en prime ribs in de chiquere zaken, hamburgers en stoofvlees-nuggets in hun bar-restaurant. ,,We gebruiken veel Britse producten, dus we voelen het minder hard dan José'', zegt eigenaar Will Beckett. ,,Maar niet alles is hier te krijgen dus voor die producten betalen we wel meer. Maar ook wijn is bijvoorbeeld 5 tot 10 procent duurder geworden. Dat tikt wel aan.''



De restaurantscene in de Britse hoofdstad groeit en bloeit: elk jaar zijn er meer plekken om uit eten te gaan. Vrijwel nergens ter wereld vind je zo veel verschillende keukens en stijlen. Dineren in een circus? Kan. Een Aziatisch restaurant waar je zelf je virtuele tafelkleed uitzoekt en bestelt vanaf een 3D-menukaart? Natuurlijk. Russische gerechten in een Sovjet-omgeving? Geen probleem. Krekels, krokodil en kangoeroe eten tussen de palmbomen en pauwenveren? Ook prima.