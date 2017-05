Maak van treuzelen een talent

Weer koffie, nog een keer naar de wc en dan gaat gelukkig de telefoon. Alle zaken gaan voor, behalve de zaak. Uitstelgedrag is een ramp op de werkvloer. Maar niet bij iedereen leidt uitstel tot afstel. Zolang je maar van jezelf weet of je een treuzelkont bent of juist een uitstel-aficionado. Want deze twee types vonden onderzoekers op de werkvloer.

De aficionado is ook een uitsteller, maar wel een die goed scoort op zelfwerkzaamheid, doelgerichtheid en timemanagement. Hij kiest er bewust voor om allerlei taken steeds maar weer uit te stellen. Hij voelt zich juist uitgedaagd naarmate de deadline nadert.

Treuzelkonten daarentegen hikken tegen snel werk aan. Ze raken verlamd en morgen ligt die klus er nog. Het leidt tot productieverlies, tijdverlies en gezichtsverlies. Toch komt dit uitstellen niet van aanstellen. Volgens onderzoekers ervaren treuzelkonten minder stress en een betere gezondheid als deadlines nog ver weg zijn.

Uitstelgedrag zou daarmee vooral een manier zijn om zich tijdelijk beter te voelen. Tijdelijk, want bij elke nieuwe klus worden ze in gedachten achtervolgd door vorig falen. Psychologisch onderzoek leidt voor hen tot praktische tips.

Stap één: herken de treuzelaar in de spiegel. Genezing begint bij de diagnose. Elke dag een lijstje maken van de klussen waar je tegenop ziet, is de tweede stap. Vervolgens deel je dat werk op in kleine concrete taken. Deze aanpak geeft het gevoel dat je de klus eerder af kunt krijgen. Een rapport maken, wordt zo drie berekeningen maken, twee grafieken in elkaar zetten en de salescollega om informatie vragen. Afvinken wat gelukt is, vervangt het gevoel van falen door dat van succes.

Kenners denken verder dat hulp van anderen helpt. Vertel collega's dat je een rapport in twee dagen af wil hebben: alleen dat al geeft je motivatie om in actie te schieten. Als team kun je nog meer voor elkaar doen. Een belangrijke treuzeloorzaak ligt ook in onkunde en onzekerheid hoe die lastige klus te klaren. Vraag daarom ervaren collega's om hulp. Meteen.