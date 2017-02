Managers, hebben die ook maar ergens verstand van?

Allemaal wetenschappelijk onderzoek dat je zo kunt meenemen naar je dagelijkse moppermomentje over de manager met z'n spreadsheets vol prestatie-indicatoren en outperformende benchmarks. Gerda van Dijk, hoogleraar Publiek Leiderschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is een wandelende spoiler-alert voor de werkvloer en de wachtkamer. Ze erkent dat die snelle pakken zijn doorgeschoten in zorg en onderwijs. Toch heeft sturen op cijfers ons ver gebracht, vindt ze.



Managers hebben gaten met weglekkende miljoenen gedicht en wachtlijsten ingekort. Bovendien is de praktijk verder dan de wetenschap. De alles becijferende manager is steeds minder de baas. De zorg is te ingewikkeld is voor één leider. Van Dijk ziet meer samenspel ontstaan: teamwerk van vaktoppers en managers. Ze meten wat ze kunnen. En wat niet te meten valt, zoals goede zorg, laten ze deskundig aan de werkvloer over.



Kostenefficiënt

Hoogleraar Van Dijk vertelt van een diëtiste die in het ziekenhuis tien minuten per patiënt krijgt. Dat is als kostenefficiënt gemeten. Ze kwam aan het bed van een man die over zijn leven begon te vertellen. Hij had al een week geen bezoek gehad. Terwijl een voorbijkomende arts op zijn horloge tikte, bleef ze toch kosten-inefficiënt een klein uur luisteren. Dan kregen andere patiënten straks maar minder tijd, was haar niet te meten maar toegestane goede zorg. De volgende dag bleek de patiënt overleden. De diëtiste was zijn laatste echt menselijke contact.



Voor managers gaat dit verhaal over 'niet-meetbare waarden in de zorg' en dat vinden we alweer minder ontroerend en vooral meer jakkesjargon. We zijn volgens onderzoek gewoon blijer met een manager uit ons eigen vak. De vakbaas voelt nou eenmaal veel geloofwaardiger aan. Hij weet goed hoe hij ons blijer kan maken met onze eigen baan. We vertrouwen hem omdat hij meer op ons lijkt. Best een beetje egoïstisch. Misschien zelfs egoïstischer dan de moderne manager in het onderwijs of in het ziekenhuis van de diëtiste. Die werkt ook nog eens de hele dag samen met mensen uit een ander vak. Moeten we misschien ook eens proberen. Begin met je manager. Die heeft er verstand van.